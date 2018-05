"Panifici aperti la domenica nelle città d'arte: Regione al lavoro per modificare il decreto"

Dal luglio sulle tavole dei palermitani potrebbe tornare il pane fresco anche la domenica e nei giorni festivi. Le regole sulla disciplina della panificazione in Sicilia potrebbero infatti cambiare nuovamente. Lo anticipa l'associazione dei panificatori Assipan: "La Regione si apprestera a modificare l’attuale decreto in previsione della stagione estiva. Come proposto più volte dagli organi dell’associazione datoriale Assipan Sicilia, la principale deroga riguarderà infatti il non obbligo di chiusura la domenica e nei festivi per le città d’arte e quelle ad alto tasso turistico. La deroga alla chiusura domenicale e festiva dei panifici, avrà validità fino in autunno, sarà contenuta nel decreto che l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano si appresta a varare".

Una buona notizia per i panificatori che da mesi si battano per convincere l'assessore a modificare il decreto che prevede l'obbligo di non panificare quattro giorni al mese: due domeniche e altri due giorni della settimana a scelta dei commercianti.