Decreto clima, Penna (M5S): "Boschi urbani per fermare i cambiamenti climatici"

"Palermo può essere all’avanguardia in tema di boschi urbani, non solo piantando alberi in ogni spazio che lo consenta o aprendo i suoi parchi chiusi, ma rendendo attivo il regolamento per l’affido degli spazi verdi che consentirebbe di coinvolgere cittadini, scuole, comunità e imprese nella gestione e moltiplicazione delle aree verdi in città".

Lo dichiara Aldo Penna, deputato del MoVimento 5 Stelle commentando l’evento “Boschi urbani per fermare i cambiamenti climatici” organizzato all’Orto Botanico di Palermo (Sala Lanza, 5 novembre, ore 17.00). “In Italia - conclude Penna - occorre piantare cento milioni di alberi per cucire tra loro i nostri boschi in un unico sistema forestale, costruendo così una solida barriera ai cambiamenti climatici con la funzione di forte abbattimento della CO2 che hanno gli alberi: il decreto clima prevede già interventi per la forestazione urbana orizzontale e verticale per le aree metropolitane più inquinate”.