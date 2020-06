No del Comune a Decathlon, M5S: "Palermo non può lasciarsi scappare occasione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Alla luce del confermato interesse di Decathlon per Palermo chiediamo all'amministrazione comunale ed al sindaco Leoluca Orlando, di attivare in tempi rapidi un tavolo di confronto con l'azienda leader nel settore sportivo al fine di individuare una soluzione ed un'area alternativa e idonea che risponda a criteri urbanistici. La città di Palermo non può e non deve lasciarsi sfuggire un'occasione del genere di crescita e sviluppo economico ed occupazionale”. Lo dicono i componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al Comune.