De Filippis (Db): "Il "no" a Decathlon occasione persa, Comune tuteli chi vuole fare impresa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Venti milioni di euro di investimenti e centinaia di posti di lavoro vanno salvaguardati: l'amministrazione comunale trovi una soluzione per scongiurare l’ennesima occasione persa di sviluppo economico e commerciale per la nostra Palermo". Lo afferma Eduardo De Filippis, coordinatore cittadino di DiventeràBellissima, commentando il diniego dato dallo Sportello Unico a Decathlon per la realizzazione di un punto vendita nell’ex stabilimento Coca Cola.

"E' chiaro a tutti che i dirigenti del Suap non comprendano ancora quanto sia fondamentale mediare per risolvere i problemi a chi oggi vuole fare impresa - aggiunge De Filippis - ed è assurdo attendere due anni per avere un parere o un giudizio, e inoltre ad esempio per la realizzazione del centro Conca d’oro in una zona adiacente e in un'area simile sottoposta a vincolo non si parlò di incompatibilità urbanistica, anzi nel giro di pochi mesi si ottennero tutte le autorizzazioni e varianti del caso".