Daniele Perricone nuovo segretario regionale di Alleanza Democratica

Daniele Perricone è stato nominato nuovo segretario regionale di Alleanza Democratica. Perricone, 39 anni, appassionato di politica regionale particolarmente attento alle problematiche dei cittadini siciliani e della programmazione economica in ambito di fondi comunitari, ha ricevuto l’incarico di segretario regionale e membro del direttivo nazionale dopo una serie di valutazioni fatte dal presidente del partito.

La scelta di Perricone sembra essere stata suggerita dal costante operato nel territorio della provincia di Palermo e della Regione Sicilia. "Avremo tra i nostri iscritti, molti giovani - dice Perricone - infatti prevediamo di inaugurare entro il mese di febbraio la nuova sede, che sancirà la ripresa di una stagione politica entusiasmante; credo che sarà il momento per presentare insieme agli organi provinciali del partito la squadra che riporterà in pista Alleanza Democratica con al un solo grande interesse: i problemi della Città e della Regione. Personalmente ho un’unica grande urgenza oltre che una grande responsabilità con i nostri concittadini: rimetterci in moto insieme per costruire una alternativa valida e liberale al Centro sinistra, colpevole di un immobilismo che sta uccidendo la nostra economia locale e la vita sociale".

Questa nomina del nuovo segretario regionale segna la persistenza della continuità del cammino aperto a tutte le persone che hanno volontà di ritrovarsi in un partito che vuole prendere le distanze dal vecchio modo di intendere la politica operato dai partiti tradizionali, caratterizzato da coraggio, spirito di coesione, solidarietà e senso civico.