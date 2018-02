L'assessore alla Cultura Cusimano in aula, i dubbi del M5S: "Quali vantaggi dalle kermesse?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Mancanza di programmazione, poca chiarezza e dubbi sugli effettivi vantaggi che avrà Palermo dalle grandi kermesse Manifesta 12 e Palermo Capitale della Cultura". Questi i dubbi sollevati da Igor Gelarda, consigliere del Movimento cinque stelle. Che afferma: "Iniziative eccezionali ed importanti, badiamo bene, ma che rischiano di essere iniziative spot, di semplice superfice. Senza che vi sia alla base di un'organizzazione tale da portare veri vantaggi a Palermo ed ai palermitani in termini di ricadute strutturali turistiche e quindi lavorative. E' chiaro che tutto il gruppo consiliare del Movimento vigilerà con attenzione sulle iniziative e le spese che verranno fatte".

"E poi - continua Gelarda - è mai possibile che tra le grandi città italiane Palermo sia l'unica a non avere un assessore al turismo. Infatti la delega al turismo è tenuta saldamente in mano al sindaco Orlando, diversamente da quanto accade a Roma, Napoli, Milano, Genova e Torino. E non è decollato neanche il progetto dell'authorithy del turismo. E alla fine anche la grande risorsa della tassa di soggiorno viene utilizzata male, Anzi malissimo. Potremmo vivere di turismo, ma se questa è l'attenzione che la nostra amministrazione comunale da al turismo, credo che vivremo piuttosto con le rimesse dei nostri figli. Emigrati altrove".