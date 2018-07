Consiglio, Caracausi (Idv): "Nessuna crisi, isolata presa di posizione di un consigliere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Al consiglio comunale di Palermo non c'è nessuna crisi di maggioranza, ma semplicemente l’isolata presa di posizione di un consigliere che, pur agendo nell'interesse del suo territorio, dimentica di essere un consigliere comunale e non più di circoscrizione. La cosa importante è che la dichiarazione non sia del capogruppo di Sicilia Futura. Spiace però che, in un momento così delicato, consiglieri di maggioranza diano opportunità alle opposizioni di attaccare il sindaco e la coalizione. Non è un segreto che ci siano dei problemi nei rapporti tra i gruppi in consiglio e con alcuni assessori, ma il sindaco e la giunta devono avere la giusta tranquillità per lavorare nell’interesse dei palermitani”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo, in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni consiglieri di maggioranza.