Crisi di governo, Faraone: "Il Pd non faccia come sempre come Tafazzi..."

"Se il Pd riuscisse nell’epica impresa di non trasformare anche la crisi di governo in un suo congresso, farebbe un grande servizio al Paese". Lo scrive su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone, in merito a quanto sta accadendo in queste ore a Roma dove si discute la nascita di un nuovo esecutivo.

Faraone punta sull'ironia: "Pensare a una soluzione o ad un’altra per abbattere il 'nemico' interno sarebbe l’ennesimo esercizio di 'tafazzismo' a cui siamo ormai drammaticamente abituati”. (Il riferimento è al personaggio interpretato da Giacomo Poretti, componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ndr).

“Vanno verificati -. aggiunge Faraone- gli spazi di un’intesa per ridare ‘umanità’ all’Italia, riformare le istituzioni, tagliare le tasse e creare nuovo lavoro, soprattutto per i giovani. Queste sono le uniche valutazioni da fare. Tenere poi ‘la bestia’ nell’angolino dove l’abbiamo cacciata in questi giorni, sarebbe un ulteriore capolavoro. È passato dal ‘datemi pieni poteri’, al ‘datemi uno strapuntino’, purché resti al governo. Abbiamo raso a zero i capelli a Sansone, ridargli forza sarebbe da scellerati. Buon lavoro a tutti noi”.