Governo Conte, altri due palermitani entrano in squadra: Crimi e Di Stefano sottosegretari 

Altri due palermitani entrano a far parte del governo Conte. Dopo Giulia Bongiorno, neo ministro della Pubblica amministrazione, ieri è stata messa a punto anche la squadra dei sottosegretari dell'esecutivo Lega-M5s: Vito Crimi e Manlio Di Stefano, entrambi pentastellati, sono stati nominati rispettivamente alla presidenza del Consiglio, con delega all'Editoria, e agli Esteri.

Crimi, palermitano, 46 anni, ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza nel quartiere Brancaccio. Per anni ha svolto la sua attività politico-sociale in parrocchia. Ha abbandonato gli studi universitari in Matematica "per motivi di lavoro". Dopo in realtà aver vinto un concorso alla Corte d'Appello, nel 1999, che l'ha costretto a trasferirsi a Brescia. Attivo nei meetup Amici di Beppe Grillo dal 2007, nel 2010 è stato il candidato dei 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia. Nel curriculum, preparato per presentarsi ai militanti, ha scritto: "All’età di 27 anni mi sono trasferito a Brescia per lavoro, ho sposato mia moglie Cristina e ho avuto un figlio. Qui ho svolto per circa tre anni l’attività di capo scout, rispolverando una passione che non avevo mai perso, lo scoutismo. Scout una volta, scout per sempre. Il motto “estote parati” (sempre pronti) rimane per me un punto di riferimento". Nel 2013 è entrato in Parlamento ed è stato il primo a presiedere il gruppo parlamentare dei grillini al Senato: in questa veste ha partecipato alle riunioni - in streaming - con le delegazioni del Partito democratico per la formazione del governo. Rieletto nel 2018 è nominato presidente della Commissione Speciale per il Def.

Di Stefano, invece, è un deputato già alla seconda legislatura: eletto in Lombardia tre anni fa, è stato chiamato alla guida della piattaforma Lex di Rousseau – quella attraverso la quale i grillini propongono leggi – e l'anno scorso è stato scelto come responsabile del programma sulla politica estera. "Grazie a tutti per la fiducia che riponete in me - commenta Di Stefano - farò come sempre di tutto per meritarla anche in questa nuova esperienza da Sottosegretario del Governo".

Cinque in tutto i siciliani: in squadra anche Vincenzo Maurizio Santangelo, Alessio Villarosa, Michele Geraci e Stefano Candiani, quest'ultimo in quota Lega.