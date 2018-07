Corte dei Conti, Miccichè: "Continueremo a razionalizzare spesa Ars"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente dellArs, Gianfranco Miccichè, ha accolto con soddisfazione il giudizio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, presieduta da Maurizio Graffeo che, in apertura della relazione, ha riconosciuto l'accelerazione impressa alla riduzione della spesa della stessa Assemblea

regionale. A margine del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per il 2017, Miccichè ha sottolineato che "dall'inizio della legislatura abbiamo operato in questa direzione, tanto che la Corte dei Conti mi ha ringraziato formalmente per quello che è stato fatto relativamente al taglio della spesa".

I giudici contabili hanno esortato Miccichè a proseguire nell’accertamento della copertura finanziaria delle leggi che implicano spesa. "E' stata la prima cosa che abbiamo fatto - ha aggiunto Miccichè -, e continueremo in questa direzione, non a caso fin dal primo insediamento mi sono impegnato per il rafforzamento dell'ufficio di Bilancio dell'Ars".

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno suggerito, così come avviene alla Camera e al Senato, che anche all'Ars venga chiesta la cosiddetta 'bollinatura' al Ragioniere generale della Regione."La bollinatura? Ben venga", ha concluso Miccichè.