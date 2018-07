Corte dei Conti, Aricò: "Situazione critica ereditata dal governo Crocetta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il giudizio di parifica della Corte dei Conti sull'esercizio finanziario 2017 conferma che abbiamo ereditato dal governo Crocetta una situazione allarmante, come già emerso dopo l'operazione-verità sui conti della Regione avviata subito dopo l'insediamento del nuovo governo guidato da Nello Musumeci, avvenuto alla fine dello scorso anno". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: "In questo inizio di legislatura abbiamo individuato numerose criticità, che investono soprattutto alcune Partecipate e diversi Enti regionali. Il nostro obiettivo è salvaguardare i livelli occupazionali e contemporaneamente apportare i dovuti correttivi, in alcuni casi pure procedendo a dismissioni o riorganizzazioni delle realtà improduttive. Lo faremo con assoluta priorità e a tal proposito il nostro auspicio è che questa inevitabile azione di risanamento economico- anche tramite il ricorso a riforme non più rinviabili- trovi il sostegno trasversale di tutti i gruppi parlamentari del Parlamento regionale, perché qui è in gioco il futuro del sistema-Regione e quindi di tutti siciliani".