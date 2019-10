Mazzette per lavori mai eseguiti, arrestati funzionari Anas e imprenditori: coinvolti anche palermitani

Nuova tranche dell'inchiesta "Buche d'oro", che ha fatto luce su un giro di mazzette che sarebbero state versate a funzionari dell'Anas di Catania per il rifacimento di strade della Sicilia Orientale e centrale. Dopo i tre arresti dello scorso 21 settembre, i militari del nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza hanno eseguito nuove ordinanze di custodia (in carcere e ai domiciliari) nei confronti di funzionari dell'area compartimentale dell'Anas e di imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento. Devono rispondere di corruzione in concorso.

Fonte CataniaToday.it