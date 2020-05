Centri scommesse, il consigliere Gallina: "Imprese e lavoratori del settore vanno tutelati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Un intero settore, quello del gioco pubblico, che è composto da migliaia di aziende e 200 mila lavoratori, rischia una crisi economica senza precedenti a causa del Coronavirus". Lo dice il consigliere comunale di Carini, Giovanni Gallina, che ha raccolto l'appello dei titolari delle agenzie di scommesse. "Voglio subito ricordare che bisogna fare una distinzione tra le scommesse responsabili e il gioco d'azzardo patologico. Fatta questa doverosa premessa, va detto che il settore in questione è già stato fortemente limitato da provvedimenti governativi e ordinanze comunali. Interventi che, per quanto plausibili, non risolvono il problema perché esiste il gioco online 24 ore su 24".

"Superato l'apice dell'emergenza sanitaria - prosegue Gallina - è arrivato il momento di tutelare il lavoro di coloro che svolgono la funzione di raccolta delle scommesse, per conto e per concessione dello Stato stesso. Esistono migliaia di imprenditori e lavoratori che fanno parte di questo settore, che attendono responsabilmente le condizioni per una riapertura in sicurezza".

"A fronte di questo sacrificio, ciò che chiedono questi padri e madri di famiglia è di non essere invisibili agli occhi di chi li rappresenta - conclude il consigliere -. E' per questo che cercherò di attivarmi con iniziative sia nel mio Comune sia alla Regione".