"Tamponi per il Coronavirus a tutti gli operatori della sanità regionale"

“Tamponi per tutti gli operatori della sanità regionale? Ben venga l’iniziativa, ma si faccia subito”. Lo affermano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle e componenti della commissione Sanità all’Ars, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello e Salvatore Siragusa che chiedono a Musumeci di bruciare le tappe su questo versante. Un'idea che segue a ruota quella del presidente della Regione Veneto Zaia, che ha proposto di effettuare i controlli su tutti i cittadini.

“Questi controlli vanno fatti al più presto, oggi e non domani. Vanno eseguiti subito tamponi per chiunque operi nella sanità, a tutti i livelli, a tappeto, anche in soggetti asintomatici”, chiedono i deputati, che hanno scritto all’assessore regionale della Sanità, Ruggero Razza.

“Ci riferiamo - spiega De Luca - al personale che opera ogni giorno a stretto contatto con l’utenza: tutti i dipendenti delle aziende sanitarie, delle strutture residenziali per non autosufficienti, specialisti ambulatoriali interni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e farmacisti. Il controllo deve essere una precisa strategia e l’esame va ripetuto periodicamente e in periodi brevi, per la salvaguardia degli operatori sanitari tutti - cui va il nostro plauso per il grande lavoro che stanno svolgendo - e dei cittadini, per limitare il contagio”.