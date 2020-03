Coronavirus, la commissione Attività produttive: "Sospendere la Ztl diurna e notturna"

Con una nota inviata al sindaco e agli assessori Catania e Piampiano, i componenti della commissione consiliare Attività produttive chiedono la sospesione della Ztl diurna e nottura.

Secondo il presidente Zacco, il vice Anello e i consiglieri Cusumano, Scarpinato e Gelarda "i dettati normativi diramati dalla presidenza del Consiglio in merito all'emergenza Coronavirus" dovrebbero imporre uno stop ai provvedimenti di limitazione del traffico in centro "al fine di alleviare in quota parte le difficoltà del settore attività produttive".

Una richiesta a tutela del commercio, "vista l'emergenza e la delicata situazione contingente". Ma anche, spiegano i componenti della commissione, per evitare che le attività del centro vengano penalizzate. La sospensione della Ztl, concludono, si rende necessaria per "omogenizzare tutto il territorio comunale".