Coronavirus, Musumeci striglia Roma: "Abbiamo chiesto tanto, ci è arrivato zero"

Più aiuto da Roma non solo sul fronte dei controlli sugli spostamenti ma anche per le attrezzature necessarie agli operatori sanitari per contrastare il Coronavirus. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ospite di Pomeriggio Cinque, è tornato a chiedere un maggiore supporto a Roma e lo ha fatto snocciolando i numeri: "Gli aspiratori metrici richiesti sono stati 362, i consegnati 0. I kit diagnostici richiesti 500.000, consegnati 0: i ventilatori elettrici richiesti 416, consegnati 0. E ancora: mascherine filtro p2 p3 richieste 5.200.000, ne hanno consegnato 41.560; mascherine chirurgiche richieste 13 milioni, consegnate 170 mila; guanti sterili richiesti 53 milioni, consegnati 82 mila".

Numeri che condensano la distanza, non solo geografica, avvertita tra Sicilia e Roma. Secondo Musumeci: "Quanto accaduto a Villafrati (paese zona rossa ndr) conferma che le misure di sicurezza ai punti di accesso alla Sicilia sono state carenti. Era compito dello Stato. La Sicilia ha bisogno di avere i militari in gran numero. Ho chiesto l'intervento dell'Esercito e mi hanno dato un paio di centinaia di militari che non bastano, serve una mobilitazione generale".

Nella tarda mattinata, a Palazzo Orleans, Musumeci aveva incontrato le forze dell'Ars appartenenti alla coalizione di governo: Tommaso Calderone, Alessandro Aricò, Eleonora Lo Curto, Carmelo Pullara, Antonio Catalfamo e Luigi Genovese. Con Musumeci presenti gli assessori Gaetano Armao, Toto Cordaro e Mimmo Turano. I capigruppo hanno proposto al Governo una serie di interventi ritenuti prioritari, sul piano economico e sanitario, in tema di contrasto al Coronavirus, con particolare attenzione alle piccole imprese e alle famiglie disagiate. Nel corso della riunione, durata un paio di ore, si è concordato sulla necessità di predisporre una nuova proposta di legge finanziaria che abbia come obiettivo principale le contromisure da mettere in campo, nei vari settori, vista l'attuale situazione emergenziale. Le indicazioni della coalizione e dell’opposizione saranno oggetto di valutazione della Giunta, che dovrebbe varare una nuova proposta di finanziaria entro la prossima settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.