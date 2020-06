Virus, Bertolaso coordinatore progetto sicurezza in Sicilia: "Il compenso? Un euro"

Il presidente della Regione Nello Musumeci sceglie un collaboratore d'eccezione per la nuova fase dell'emergenza Covid, quella del riavvio delle attività e degli spostamenti che lui stesso definisce "fase 2 e mezzo': Guido Bertolaso. Ex capo della Protezione civile nazionale, scelto recentemente dalla Giunta della Lombardia come consulente per la realizzazione dell'ospedale della Fiera di Milano, è approdato nell'Isola nei giorni scorsi. Il suo arrivo, in barca, era anche stato oggetto di polemiche alle quali oggi Musumeci mette la parola fine. Il compenso di Bertolaso sarà di un euro e alloggerà sulla sua barca per non pesare sulle finanze regionali.

Bertolaso ha il ruolo di coordinatore del progetto di sicurezza sanitaria della Regione. "Voglio ringraziare Bertolaso - ha detto Musumeci presentando alla stampa il protocollo 'Sicilia si cura' - per la generosa disponibilità. Quando gli ho chiesto darci una mano per mettere su un protocollo per l'apertura della fase due in un contesto di sicurezza, che non è mai al 100 per cento, si è subito detto disponibile. Ha chiesto un compenso di un euro, per non far pagare alla Regione il vitto e l'alloggio ha deciso di usare la sua barca".

Per Musumeci "è un atto di grande stile e generosità. Il suo compito non è del tutto concluso, ci deve aiutare a monitorare l'applicazione del protocollo, finita questa fase speriamo possa accettare di collaborare per altre attività".