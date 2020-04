Orlando striglia il governo: "Grave disattenzione verso i Comuni, rischiamo il default"

"Ho concordato con i sindaci delle principali città che il presidente dell'Anci De Caro lasciasse i lavori della conferenza unificata fra Stato ed enti locali. Credo che il governo nazionale, che sta certamente operando su più fronti ed in una situazione di emergenza, non abbia però compreso quanto grave sia la situazione dei Comuni".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, sottolineando lo stato di crisi che stanno vivendo i Comuni a causa del Coronavirus. "Visto che tanto si è usato il paragone con una guerra - ha sottolineato il primo cittadino - è bene che si sappia che la prima linea dello Stato, che sono i Comuni, sta ormai per cedere. Se non si interverrà con forza e in fretta, gli enti locali, tutti ed ognuno andranno in default, con conseguenze inimmaginabili sul fronte dei servizi ai cittadini e della tenuta istituzionale del Paese".