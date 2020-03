Coronavirus, Musumeci: "Affrontiamo situazione economica da Paese in guerra"

La Sicilia sta affrontando "una congiuntura economica da guerra di cui non conosciamo durata e contorni". Il presidente della Regione Nello Musumeci non usa mezzi termini per definire ciò che sta accandendo nell'Isola per l'epidemia Coronavirus. Parla rivolgendosi all'Assemblea regionale e, se da un lato rivendica quanto fatto finora, dall'altro non nasconde le difficoltà. Soprattutto economiche. E la prima conseguenza, a livello politico ma con inevitabili ricadute pratiche, è il ritiro della legge di stabilità e il bilancio che il governo aveva allestito. "Perchè - ha spiegato - messi a punto con uno scenario diverso" da quello attuale.

Secondo il presidente della Regione "l'emergenza economica nell'Isola è arrivata al suo picco prima dell'epidemia" e si riscontrano "effetti molto gravi sul tessuto produttivo e sulle fasce più deboli della popolazione".

Quanto alla "nuova" legge finanziaria Musumeci spiega che sarà il "frutto del proficuo confronto con le opposizioni. Lavoriamo a un ddl di emergenza concepito per la particolare straordinarietà del momento che siamo chiamati ad affrontare".

Difficoltà sì, ma anche l'ostentazione orgogliosa di resistenza da parte del governatore. "Siamo tutti sulla stessa barca - dice - e uniti ne usciremo bene perchè siamo un popolo abituato al sacrificio".

Nel suo lungo intervento, Musumeci ha posto l'accento su quanto fatto finora: dall'aumento del numero di laboratori che potranno eseguire i tamponi all'avere chiesto (e ottenuto) l'impiego dell'Esercito nei controlli. "Nessuno - ha voluto precisare ancora una volta - ha mai pensato di 'militarizzarè la Sicilia. Ho ritenuto che per la nostra regione si dovessero adottare le stesse cautele concesse alla Campania: cioè controllare il territorio e assicurare una presenza delle forze pubbliche coadiuvate dall'Esercito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.