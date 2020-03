Coronavirus, Ferrandelli chiede stop a scadenze tasse e Ztl: "Concentriamoci sull'emergenza"

"In Conferenza dei capigruppo, le opposizioni hanno ritenuto di dover rinviare la resa dei conti con il sindaco, prevista per oggi pomeriggio, sulle vicende giudiziarie e politiche di questi giorni. E' tempo di concentrare le forze sulla gestione di questa emergenza nazionale e di tutelare la salute dei palermitani. Lo scontro politico sarebbe vomitevole!". Queste le affermazioni del leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.

"Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio comunale di affiancare il coordinamento cittadino dei tavoli inter-istituzionali con la presenza dei componenti dell’opposizione, così da far fronte comune e dare comunicazioni univoche alla cittadinanza. Con una nota - continua Ferrandelli - ho anche chiesto la sindaco una moratoria sul pagamento di imposte e tributi locali in scadenza così da agevolare chi, sopratutto tra coloro che non sono dipendenti pubblici, in questi giorni per il bene proprio e di tutti, sarà costretto a fermarsi andando incontro a gravi difficoltà economiche. Medesima cosa sto richiedendo a livello nazionale con il mio partito allargando la richiesta ad Abi per la sospensione di mutui e altre rate in scadenza".

Ho chiesto altresì al sindaco - conclude - di sospendere tutte le restrizioni al traffico diurno e notturno con il solo scopo non di favorire gli assembramenti, ma al contrario di evitare condizioni di sovraffollamento sui mezzi pubblici e la mancanza di rispetto delle direttive di sicurezza previste dai recenti decreti".