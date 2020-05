Folla alla Vucciria, Musumeci: "Se episodio si ripete prenderemo provvedimenti"

"Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo si debba tornare indietro. Non vorrei farlo, ma se queste scene dovessero ripetersi nelle prossime giornate, d'intesa con il comitato tecnico, saremo costretti ad adottare provvedimenti". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, intervistato da Pomeriggio Cinque, commentando le immagini che ritraggono la Vucciria affollata nel primo giorno di riapertura dei locali, con molti giovani in strada senza mascherine e senza il rispetto delle distanze.

"Ad alcuni di quei ragazzi che stavano in mezzo alla folla - ha aggiunto il governatore - avrei voluto fare vedere quello che accadeva nei reparti di terapia intensiva con giovani ricoverati su quei letti. Possiamo goderci la 'ricreazione' ma possiamo farlo guardandoci attorno e se c'è confusione ci spostiamo in un'altra strada. Abbiamo dimenticato la paura - ha aggiunto Musumeci - Finchè noi siciliani avevamo paura siamo stati bravi, ma siccome qui non ci sono stati i morti di Bergamo siamo convinti che sia finito tutto. Non è possibile".

Nelle scorse ore anche il sindaco Leoluca Orlando ha minacciato nuove chiusure nel caso di ripetutre violazioni delle regole stabilite.

Musumeci infine ha annunciato che "l'assessore all'Ambiente e territorio incontrerà nelle prossime ore i vertici del sindacato stabilimenti balnerari per concordare la data e le modalità con cui gestire le riaperture, altrimenti si vedranno le stesse scene del centro storico".

Il governatore ha concluso il suo intervento lanciando un "appello ai siciliani: se andate in vacanza non abbandonate il vostro cane, lo condannate a una vita di stenti, se non alla morte".