Virus, Musumeci scrive a Conte: "Qui meno contagi e siamo pronti a riaprire più attività"

Il governatore siciliano, Nello Musumeci, sta lavorando a una lettera da inviare al premier Giuseppe Conte, per chiedere nell'Isola il riavvio di alcune attività "in considerazione del minor numero di contagi". A renderlo noto è l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, che oggi, proprio su indicazione del presidente Musumeci, ha sentito in videoconferenza le associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Un confronto utile ad elaborare un documento contenente non solo le criticità dell'ultimo Dpcm, ma anche i possibili percorsi di ripartenza in sicurezza, che sarà consegnato proprio al governatore.

Nelle scorse ore, il governatore non ha fatto mistero del suo disappunto per le norme che entreranno in vigore dal prossimo 4 maggio. Ponendosi, di fatto, in linea con molto settori produttivi dell'Isola che invocano con forza la riapertura prima dei termini previsti da Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fargli eco, lo stesso Turano per il quale "il nuovo Dpcm è stato per tutti una doccia fredda, in particolare per le categorie produttive siciliane che non saranno in grado di resistere a un prolungamento del lockdown. La situazione è insostenibile - spiega Turano - ho chiesto alle associazioni in tempi strettissimi un documento che indichi non solo le criticità del Dpcm ma anche dei percorsi possibili di ripartenza ispirati al principio della gradualità e del recepimento delle fondamentali misure di sicurezza e di distanziamento sociale". Il documento sollecitato dall'assessore alle Attività produttive sarà consegnato al presidente della Regione che sta lavorando a una missiva da inviare al premier per consentire il riavvio di alcune attività in considerazione del minor numero di contagi.