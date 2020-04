Coronavirus, anche la Sicilia pronta alla "fase 2": sì alle visite ai parenti e a vendita cibo d'asporto

Via libera agli incontri con i familiari più stretti (purchè si indossi una mascherina), sì anche alle attività motorie lontano da casa (cade il limite dei 200 metri) ma sempre da soli e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro (unica eccezione per chi vive nella stessa casa). Via libera anche alla vendita di cibo d'asporto (non più solo il domicilio) fino a che non riapriranno i ristoranti. Confermata la riapertura per il 4 maggio di imprese di costruzioni e manifatture. Questi gli orientamenti emersi dalla riunione della cabina di regia Stato-Regioni con il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia (Autonomie regionali) e Roberto Speranza (Salute), il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri e i rappresentanti di regioni, province e comuni sulla Fase 2. A rappresentare la Sicilia il governatore Nello Musumeci. Tutti gli indirizzi resi noti nella riunione finiranno nel nuovo Dpcm, che sarà illustrato ai cittadini in serata dallo stesso Conte.

Secondo quanto si apprende resterà in vigore il divieto di spostarsi da regione a regione tranne per le "comprovate esigenze" già previste. Dovrebbe quindi cambiare ancora una volta il modulo per l'autocertificazione, indicando nuove ragioni per allontanarsi da casa.

Resta confermato l'impianto di "base" seguito già dai primi giorni dell'emergenza. Roma fornisce una cornice di riferimento. Le Regioni potranno stringere le maglie ove ritenuto necessario, ma non potranno invece dare misure meno severe di quanto stabilito a livello centrale.

Il monitoraggio e un possibile ritorno al lockdown

L'indice R0, ovvero il numero di persone contagiate in media da un singolo infetto, sarà la bussola sanitaria dal 4 maggio in avanti. Il secondo criterio sarà la capacità del sistema sanitario di far fronte a eventuali aumenti nel numero di contagi, con terapie intensive e tutto quel che serve. I due binari indicati più volte come principali "guide" dal fronte dei tecnici del ministero della Salute, a quel che apprende l'Adnkronos Salute, sono stati ribaditi anche oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza impegnato in queste ore in diverse videoconferenze sul tema "fase 2", al centro anche dei lavori della task force guidata da Vittorio Colao. Il nodo relativo a quanto riaprire, come e in che tempi, si dovrà dipanare in un modo che si sposi con i criteri sanitari. Criteri che riguardano ovviamente punti fermi come le distanze di sicurezza, i dispositivi di protezione come le mascherine, e così via.

Ma su tutti c'è, appunto, l'indice R0, che ogni venerdì sarà oggetto di un aggiornamento, regione per regione. Se questo indice aumenta, seguiranno provvedimenti - misure di contenimento - per riportarlo sotto la soglia. Ci si dovrà muovere così dal 4 maggio, con le prime riaperture sul fronte produttivo e poi a seguire sul fronte commerciale e individuale. In un paio di settimane si potrà vedere come si muove l'indice. Avviata ormai invece la strada dell'indagine di sieroprevalenza con i test anticorpali, che si conta di concludere entro 2-3 settimane dall'avvio dello screening.

L’indice R0 o Erreconzero o “numero di riproduzione di base” è il valore che misura la velocità di diffusione di un virus. Quando la crisi del Coronavirus sembrava inarrestabile quel valore era a 3. Ora il valore è ben sotto all'1 in Italia. La Sicilia, a oggi, ha il valore più basso tra tutte le regioni dello Stivale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le richieste dei Comuni

I sindaci, rappresentati alla riunione dal sindaco di Bari e presidente nazionale Anci Antonio Decaro, hanno inviato una lettera al premier Conte. "Fin dall'inizio di questa emergenza - si legge - abbiamo garantito collaborazione al Governo con senso di responsabilità e in un sincero spirito di solidarietà tra istituzioni che riteniamo doveroso. Oggi, confermando la nostra leale collaborazione, rivendichiamo alcune misure che riteniamo indispensabili per avviare la fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno. E lo facciamo con la nostra abituale concretezza". I comuni chiedono "di migliorare il coordinamento delle misure di sostegno economico per i numerosi settori produttivi colpiti duramente dall'emergenza in modo da assicurare a tutti liquidità in tempi rapidi ed effettivo sostegno con particolare attenzione al settore turistico e balneare". Invovano poi "risorse congrue per la spesa corrente alla luce della imponente riduzione di gettito fiscale".