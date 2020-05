Musumeci pubblica l’ordinanza: riaprono i negozi, centri commerciali e supermercati chiusi la domenica

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena firmato la nuova ordinanza che recepisce il decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e regolamenta, tra l'altro, le attività economiche e produttive, il trasporto pubblico e la prevenzione sanitaria. Il provvedimento, che conta di 25 articoli, entra in vigore da domani, lunedì 18 maggio, e mantiene l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici. Via libera a ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self service, bar, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, oltre che a parrucchieri e centri estetici. Le attivitaà di catering saranno autorizzate a partire dall'8 giugno, "rimanendo subordinata per ciascun evento - si legge - la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle 'Linee guida' e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del presidente del Consiglio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino al 7 giugno si potranno comunque svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela, "purchè nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio". Restano in vigore, per il momento, le chiusure domenicali e nei festivi per tutti gli esercizi commerciali autorizzati alla riapertura, come ad esempio i supermercati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai. È autorizzato anche nei festivi il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e gli outlet. Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, b&b, villaggi turistici, campeggi e case vacanza, ma sempre "nel rispetto delle 'Linee guida' e di quanto specificamente disposto dal decreto del presidente del Consiglio". Sono autorizzate anche le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona.