Coronavirus, Eusebio Dalì dona ai bisognosi un mese di stipendio da vicepresidente Ast

"Il mio laboratorio politico, #palermomeritadipiu, aveva lanciato qualche giorno fa una proposta: la politica devolva una mensilità dei suoi emolumenti a favore delle famiglie più in difficoltà, magari in un fondo costituito presso l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palermo. Nessuno si è fatto vivo. Lo faccio io: disponibile a devolvere una mensilità dell’indennità che percepisco come vice presidente Ast".

Lo scrive sul suo profilo Facebook Eusebio Dalì, vicepresidente dell’Ast, che lancia la sfida al Comune: "L’assessore alle Politiche sociali crei questo fondo, cominciamo da me e da lui. Tutti coloro che, legittimamente - e lo sottolineo perché la demagogia mi fa schifo - percepiscono indennità dalla politica, a tutti i livelli, si facciano vivi. Poi giuro che scompaio: non mi prenderò nessuna paternità dell’iniziativa, non dirò, né scriverò più nulla a tal proposito. Non voglio meriti e non voglio visibilità. Voglio solo che la politica faccia concretamente la sua parte", conclude Dalì.