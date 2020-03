Coronavirus, Regione in pressing su Roma: "Sì a misure più restrittive"

"La Sicilia sostiene le misure varate dal governo centrale e si unisce alla richiesta di consentire a ogni Regione, in un quadro di condivisione con le istituzioni nazionali, di adottare iniziative ulteriori, purchè non in contrasto. E' il giusto compromesso per venire incontro a richieste legittime, come quelle della Lombardia, che nel sentimento di coesione nazionale non possono essere lasciate inascoltate". Il presidente della Regione, Nello Musumeci, torna a parlare dei provvedimenti per limitare il contagio da Coronavirus.

I governatori di Lombardia e Veneto hanno chiesto al premier di potere chiudere tutte le attività commerciali a esclusione di chi vende beni di prima necessità e, Musumeci non parla di serrata ma sottolinea "ove condiviso, l'opportunità di adottare una linea ancora più ferma, resa indispensabile dal numero enorme di cittadini (oltre ventimila) che hanno lasciato proprio le regioni del Nord. Nessuno vuole fare una corsa al primo della classe, ma tutti abbiamo il diritto e il dovere di proteggere le nostre popolazioni e dare il giusto tempo al sistema sanitario per prepararsi a una eventuale gestione emergenziale".

Musumeci, che è in autoisolamento a scopo precauzionale per essere stato a contatto con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (positivo al test per il Covid-19), ribadisce: "In Sicilia abbiamo avuto pochi casi, però questo non ci deve fare cullare. Dobbiamo essere prudenti. Siamo d'accordo a misure restrittive ma oltre alla situazione sanitaria si guardi anche alle attività economiche. Bisogna fare fronte ad entrambe le emergenze".

Intanto sono cinque i pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello, positivi ai test per Coronavirus (due donne e tre uomini). Uno di questi pazienti è la turista proveniente dalla Bergamasca "che è in buone condizioni generali". Oggi invece, una donna di Giuliana è stata trovata positiva al Covid-19.