Coronavirus, M5S: "Serve task force per le case di cura e residenze per anziani"

"Prevenire altri casi Villa Maria Eleonora, si attivi una task force per le numerose case di cura e le residenze per anziani". Lo chiedono deputati M5A all’Ars, Roberta Schillaci e Giorgio Pasqua, dopo i numerosi casi di contagio da Covid 19 registrati nella clinica palermitana. "Servono a poco – dicono i deputati – gli sforzi e i sacrifici per il distanziamento sociale se poi scoppiano focolai che possono diventare importanti e pericolosi nelle case di cura e di riposo, rischiando di fare impennare i casi di malattia e spostando nel tempo il ritorno alla normalità. Villa Maria Eleonora sia messa al più presto in sicurezza per restituire un minimo di serenità ai dipendenti e ai loro familiari, cui ovviamente esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza".