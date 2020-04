Coronavirus e quotidiani on line, Calderone (Fi): “Da tutelare come i cartacei, promuoveremo azioni di tutela”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A seguito dell’appello degli editori digitali, che si unisce a quello dei giorni scorsi della carta stampata, Forza Italia presenterà a breve un’iniziativa parlamentare a sostegno dell’editoria on line, la quale, al pari di quella cartacea, costituisce l’ossatura portante di una delle prerogative della democrazia: la libertà d’informazione e di opinione. È fondamentale che anche tale categoria sia tutelata e salvaguardata con interventi che mirino al sostentamento economico. In tali difficili condizioni, non possiamo permetterci che anche l’informazione vada in letargo. Siamo al fianco di tutti gli addetti ai valori che con abnegazione continuano a raccontare la quotidianità ai tempi del Coronavirus”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Tommaso Calderone, il quale annuncia l’immediata iniziativa di sostegno al giornalismo da presentare in Parlamento.