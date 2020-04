Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Boss mafiosi ai domiciliari, Salvini: "Cancellare decenni di lotte per il virus è vergogna nazionale"

Il leader della Lega, in un video su Facebook, attacca il governo per il beneficio concesso al capomafia palermitano Francesco Bonura e che adesso potrebbe essere esteso anche ad altri padrini: "Sono inc*** nero. Spero che chi è al Quirinale intervenga. La lotta alla mafia Mattarella la conosce sulla sua pelle"