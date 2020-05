Virus, all'Ars un disegno di legge per la creare la banca del plasma regionale

Un disegno di legge per istituire, in Sicilia, "una banca dati regionale per le sacche di plasma anti-Covid" e criteri "per velocizzare l'iter di assegnazione delle strutture già in grado di procedere da un lato alla raccolta e alla conservazione, dall'altro alla sperimentazione della cura come è stato fatto in altre regioni". E' la proposta avanzata all'Ars dal capogruppo della Lega, Antonio Catalfamo.

"Siamo consapevoli - dice - che questo disegno di legge tocca un argomento molto delicato ma se fino a ora si è fatto bene dobbiamo continuare a tenere i nostri standard elevati. Sappiamo dai primi dati che il plasma dei guariti dalla Sars-Covid 19 è uno strumento in grado di dare risposte ai soggetti più debilitati dal virus. Il nostro disegno di legge punta a istituire una banca dati regionale per le sacche di plasma anti-Covid e istituisce dei criteri per velocizzare l'iter di assegnazione delle strutture già in grado di procedere da un lato alla raccolta e alla conservazione, dall'altro alla sperimentazione della cura come è stato fatto in altre regioni".

Il disegno di legge, aggiunge, "mira a creare la cornice normativa entro cui muoversi per avviare le sperimentazioni, individua i criteri con cui selezionare le strutture ospedaliere più idonee e già preparate per la gestione del plasma in entrata e in uscita. Questa - conclude Catalfamo - rappresenta una cura più stabile, economica e dai risultati certi. La Sicilia si è dimostrata all'altezza della situazione di emergenza ma non dobbiamo abbassare la guardia. Nel caso di nuovi contagi la politica ha l'obbligo di predisporre tutti gli strumenti possibili per evitare altri decessi".