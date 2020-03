Coronavirus, l'appello dell'assessore Falcone: "Giorni difficili, chi può sia generoso"

"La situazione inedita ed emergenziale che stiamo vivendo impone a tutti noi una reazione forte, improntata alla generosità e al rispetto delle regole. L'appello che formuliamo a imprenditori, società civile e attori a vario titolo è a contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità e attraverso raccolte fondi e donazioni, in favore della comunità siciliana e delle esigenze economiche e strumentali che si stanno manifestando in questi giorni così complicati". A lanciare l'appello è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che interviene in merito all'iniziativa dell'Associazione nazionale costruttori edili che ha donato nove ventilatori polmonari non invasivi alle strutture ospedaliere siciliane, uno per provincia.

"Formuliamo il nostro apprezzamento - dice - per l'acquisto compiuto da Ance Sicilia di nove ventilatori polmonari non invasivi. Si tratta di un gesto concreto di solidarietà verso la Sanità siciliana che dà corpo all'impegno delle categorie produttive nella lotta all'epidemia. Ringraziamo il presidente regionale Santo Cutrone, unitamente ai presidenti provinciali Ance Massimiliano Miconi a Palermo e Giuseppe Piana a Catania e a tutti gli altri rappresentanti locali".