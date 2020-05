Coronavirus, Orlando bussa alla porta di Conte: "Sbloccare risorse per i Comuni"

"Chiediamo al governo nazionale un intervento finanziario diretto volto a evitare la crisi istituzionale legata alla crisi economica dei Comuni". A invocare nuovamente l'aiuto di Roma è stato il sindaco e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando durante la videoconferenza di presentazione del "Piano del lavoro" elaborato dalla Cgil.

"Chiediamo che vengano sbloccate le risorse che già esistono per i Comuni e che sono vincolate dall'attuazione del Patto di stabilità europeo - ha aggiunto - Quel patto è stato sospeso in Europa ma in Italia ancora ci sono leggi nazionali che impongono limiti di spesa agli enti locali".

Orlando sottolinea ancora una volta l'esigenza di avere "regole certe, settore per settore. Perché le regole, per quanto riguarda il diritto alla salute, non possono essere le stesse per la scuola o per un lido. Chiediamo regole certe e chiediamo liquidità. E non lo chiedono i sindaci, ma tutti i soggetti economici che operano su un territorio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino torna a suggerire come già fatto dall'Assemblea straordinaria dei sindaci siciliani dell'11 maggio scorso, un incontro a tre (governo nazionale, governo regionale e Anci Sicilia ndr) "per evitare incontri bilaterali dove si scaricano alla parte assente responsabilità e criticità. Siamo stanchi di subire e far subire ai cittadini la negazione di ruolo istituzionale dei Comuni e negazione di diritti e servizi ai cittadini".