Coronavirus, la ricetta di Diventerà Bellissima: "Aiuti a imprese e moratoria sui tributi"

Affidamenti straordinari e temporanei alle imprese da parte delle banche, una moratoria fino al 30 settembre 2020 per i protesti, il differimento al 31 luglio dei termini di scadenza per i progetti finanziati con Fondi europei. Ed ancora: una task force regionale per accelerare ulteriormente la spesa dei fondi comunitari, misure di sostegno per le agenzie di viaggio e voucher della Regione per rimborsare 80 euro sui biglietti aerei per il 2020 e il 2021.

Sono alcune delle misure previste dall'ordine del giorno del gruppo all'Ars di DiventeràBellissima (composto da Alessandro Aricò, Giusy Savarino, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli), che sollecita anche un intervento a sostegno di Riscossione Sicilia - i cui dipendenti rischiano di non percepire i prossimi stipendi - una verifica sui motivi del mancato pagamento degli stipendi dell’Istituto sperimentale Zootecnico per la Sicilia e misure di sostegno alle associazioni sportive sui contributi delle legge regionale n. 8/78.

Durante il suo intervento, il capogruppo Alessandro Aricò ha premesso: "'Ho tre negozi e mi ritrovo con venti euro in tasca' ha detto in un'intervista un commerciante palermitano, denunciando il mancato sostegno delle banche. Questa situazione è una vergogna, tutti insieme dobbiamo intervenire per sostenere imprenditori e famiglie. Nello Musumeci per primo lanciò l'allarme, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Fu da più parti criticato, purtroppo i fatti gli stanno dando ragione. Qui in Sicilia il governo regionale, gli assessorati guidati da Razza e Armao, la Protezione Civile, gli operatori sanitari, tutti insieme stanno facendo un buon lavoro, seppur nelle difficoltà che un'emergenza di questo tipo comporta. Guai ad abbassare la guardia, si deve rimanere a casa ben oltre il 14 aprile".

L'Odg di Diventerà Bellissima impegna il governo regionale a supportare i soggetti beneficiari del Po Fesr 2014/2020 per evitare carenze di liquidità e ricadute occupazionali ed a preservare l’allocazione regionale delle risorse del Fondo europeo di Sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e Feapm, dei programmi complementari e del Fondo sviluppo e coesione. Sollecitate da Db anche l'attivazione - tramite l’Irfis FinSicilia - di misure celeri per concedere prestiti a breve termine a liberi professionisti, artigiani, ambulanti e al settore dei trasporti. Richiesti anche un sostegno all’editoria attraverso, ad esempio, la pubblicità istituzionale, una moratoria (o sospensione o dilazione) del pagamento di tributi e multe per gli imprenditori con debiti nei confronti della pubblica amministrazione ed interventi per eliminare gli arretrati di settori nevralgici dell'Amministrazione regionale (come le valutazioni ambientali e di piani territoriali e le revisioni dei piani paesistici).