"Successo del M5S di Corleone, approvate le proposte di modifica allo statuto comunale"

Con protocollo n. 23900 del 13/09/2018 la Commissione Straordinaria ci ha risposto in merito alle proposte di modifica dello Statuto Comunale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, che il Movimento 5 Stelle di Corleone aveva proposto con comunicazione del 30 agosto 2018. Delle osservazioni e/o proposte inoltrate, la Commissione Straordinaria ha ritenuto di accoglierne alcune per noi molto significative, in particolare: - fra gli elementi costitutivi dell'art. 2 il comma 8 in merito alle autorizzazioni all'uso dello STEMMA COMUNALE; - è stata recepita inoltre anche la modifica all'articolo 4 che prevede il riconoscimento dell'ACQUA come BENE COMUNE, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto; - il DIRITTO DI VOTO del presidente della Consulta per la frazione di FICUZZA di cui all'art. 11 comma 7; - la RIPRESA AUDIOVISIVA delle sedute del Consiglio Comunale, perseguendo finalità di trasparenza, pubblicità e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale di cui all'art. 41. Questo rappresenta un grande passo per avvicinare i CITTADINI alle ISTITUZIONI.