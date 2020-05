Corleone, il consigliere comunale Scianni aderisce a Diventerà Bellissima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un nuovo innesto nel gruppo consiliare di DiventeràBellissima a Corleone: si tratta di Antonino Scianni, che ha comunicato la propria adesione al movimento politico guidato da Nello Musumeci.

"Con lui salgono a quattro i componenti del gruppo Db nato all'indomani delle elezioni comunali del 2018 che hanno visto i candidati Chiara Filippello e Luca Calandretti sostenere la corsa a sindaco di Nicolò Nicolosi e successivamente l'adesione anche di Gianfranco Grizzaffi", sottolinea Giuseppe Giandalone, coordinatore cittadino a Corleone, aggiungendo: "Con Antonino Scianni si rafforzano ulteriormente lo spirito di iniziativa e la coesione nella quotidiana azione di supporto all'amministrazione Nicolosi, dove in giunta siamo rappresentati dall'assessore Calogero Scalisi".

Interviene pure Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima: "Anche a Corleone così come in numerosi altri Comuni della provincia di Palermo “DiventeràBellissima” e Nello Musumeci esercitano una forte attrattiva oltre che sui cittadini anche nei confronti delle classi dirigenti locali. Questo ci sprona sempre di più per dare risposte concrete alle esigenze dei territori".