Ars, fino a 500 euro per i laureati che svolgono un tirocinio: M5S presenta disegno di legge

Un contributo fino a 500 euro per i laureati siciliani che svolgono un periodo di tirocinio obbligatorio o di praticantato in uno studio professionale. Lo prevede il disegno di legge "Interventi a sostegno dei giovani professionisti", presentato dal Movimento 5 Stelle, per agevolare i praticanti siciliani (avvocati, consulenti del lavoro o commercialisti, etc) durante il periodo di formazione obbligatorio al conseguimento di un’abilitazione professionale, propedeutica all’iscrizione nell’apposito albo o ordine professionale.

Il testo del ddl, la cui prima firmataria è Gianina Ciancio, che è stato già depositato all’Ars, è frutto di un lavoro condiviso con alcune associazioni di giovani professionisti e prevede l’assegnazione di un contributo economico, destinato ai giovani fino a 35 anni che svolgono un periodo di tirocinio o praticantato obbligatorio di durata compresa fra i 6 e i 24 mesi. Ad erogarlo sarà la Regione siciliana versandolo direttamente al tirocinante. Gli importi netti arrivano fino a un massimo di 500 euro al mese (6 mila euro all’anno).

“Si tratta di una misura di buon senso – dichiara la deputata regionale del M5S Gianina Ciancio – già adottata in altre regioni italiane. Troppo spesso i neolaureati prestano la propria attività negli studi professionali senza che venga loro corrisposto alcun rimborso spese a fronte di un impegno lavorativo a tutti gli effetti costante e continuativo, sebbene la normativa nazionale lo preveda. Con questo ddl manteniamo un impegno preso con alcune associazioni che, in campagna elettorale, ci hanno chiesto di portare il tema nelle sedi decisionali. Ci aspettiamo che il Governo regionale accolga la proposta e cominci a lavorare seriamente sulla linea di programmazione europea da noi indicata nel testo, già utilizzata altrove (ad es. in Toscana) per il medesimo fine”.