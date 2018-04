Contratto regionali, Sadirs: "Mancano 19 milioni, governo elude confronto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Mancano ancora circa 10 milioni per garantire il rinnovo dei contratti al comparto e non c’è ancora un euro per la dirigenza. In tutto mancano circa 19 milioni. E per quanto riguarda l’organizzazione della macchina amministrativa non sembra esserci la volontà di intervenire. Così rischiamo di fare un lavoro a metà poco utile per tutti”. Lo afferma Fulvio Pantano, segretario generale del Sadirs, intervenuto oggi in commissione Bilancio all’Ars in un’audizione in merito alle problematiche del personale regionale.

“In tutto servirebbero circa 46 milioni – spiega Pantano – ma secondo quanto emerso in commissione ci sono solo 27 milioni e mezzo. Tra l’altro il presidente della commissione, Riccardo Savona, ha chiaramente detto che per gli altri temi non economici bisognerà discuterne in commissione Affari istituzionali. Rispetto a quanto ci era stato prospettato siamo completamente su un altro binario. Il governo Musumeci purtroppo sembra muoversi su un binario già visto ed elude un vero confronto sui temi che riguardano la riforma dell'amministrazione e il nuovo contratto giuridico ed economico dei dipendenti. Nulla di nuovo all'orizzonte”.