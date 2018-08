Consuntivo 2017, Caracausi (Idv): "Allarmismi smentiti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Gli allarmismi dei consiglieri di opposizione sul Consuntivo 2017 sono stati smentiti – dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv, commentando l’approvazione del bilancio da parte della giunta - Questa mattina il sindaco Orlando, nel corso di una riunione col Mov139, ha confermato che il bilancio consuntivo sostanzialmente è buono e migliore del 2016. Rimane il problema dei disallineamenti, in particolare di Amat e Rap, che comunque hanno un capitale adeguato ad assorbire le somme che, come sostenuto dall’Avvocatura, non sono dovute. Ai nuovi amministratori che saranno nominati la prossima settimana toccherà il compito di attuare la direttiva del sindaco, stralciando dai propri bilanci le somme contestate. Mi auguro che le opposizioni, alla luce del bilancio consuntivo approvato, abbassino i toni e la smettano di annunciare il default del Comune che, dai dati trasmessi dalla giunta, non ci sarà”.