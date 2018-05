Bagheria, ecco i nomi dei 26 componenti della Consulta giovanile 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono 26 i giovani che si sono iscritti alla Consulta giovanile, lo strumento che ha come obiettivo la costituzione di un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere, sollecitazioni e proposte su tutto ciò che può riguardare la condizione giovanile per poi procedere con un continuo confronto con il consiglio comunale e l'amministrazione. I nomi sono stati pubblicati sul sito web del Comune perché possono fare da referenti anche per altri coetanei che vogliano portare le proprie idee nella Casa comunale. La Consulta Giovanile è infatti il primo punto di riferimento dell'amministrazione per quanto riguarda il rapporto con la realtà giovanile organizzata. La prima convocazione della nuova consulta avverrà il 14 maggio alle 18 in aula consiliare. All'ordine del giorno ci sarà elezione del presidente, del vicepresidente e dell'ufficio di presidenza. La seduta come per il consiglio comunale è pubblica.

Ecco i nomi dei 26 giovani appartenenti alla Consulta:

1 Omar Amato

2 Roberto Battaglia

3 Emilio Caltagirone

4 Daniel Miguel Cirone

5 Claudia D'Amico

6 Giovanni Di Paola Biagio

7 Anna Fricano

8 Federico Guzzo

9 Serena La Bua

10 Oriana La Placa

11 Giuseppa Stefania Lo Piparo

12 Alessia Maggiore

13 Maddalena Maggiore

14 Vincenzo Maniscalco

15 Elisabetta Martino

16 Francesco Paolo Mineo

17 Gaetano Mineo

18 Gaspare Mineo

19 Sergio Moretto

20 Luca Pagano

21 Giuseppa Pecoraro

22 Giuseppe Randazzo

23 Claudia Scardina

24 Maria Rossella Scardina

25 Angela Palermo Sutera

26 Paride Palermo Valenti