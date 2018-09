Consulta delle culture, Ibrahim Ouattara eletto presidente: "Buona notizia per la città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'elezione di Ibrahim Ouattara alla presidenza delle Consulta delle culture è una buona notizia per la città interculturale - affermano i quattro consiglieri comunali di Sinistra Comune. La Consulta si conferma straordinario strumento di partecipazione attiva alla vita politica e sociale della città e contribuisce alla costruzione della sua identità interculturale. Per questo motivo auguriamo buon lavoro a Ibrahim e a tutta la Consulta. La quarta istituzione della città rende Palermo più viva in ogni sua contaminazione culturale e differenza".