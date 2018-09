Il “Consiglio in strada" fa tappa all'Albergheria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì, alle 17, il Consiglio della Prima circoscrizione incontra i cittadini e le associazioni del quartiere Albergheria presso la villetta di piazza Napoleone Colaianni. Con questo ottavo appuntamento del “Consiglio in strada”, nella forma di assemblea pubblica, si intende continuare il dialogo tra abitanti, vecchi e nuovi, le attività economiche, le istituzioni, l'Università degli Studi di Palermo e le realtà aggregative sociali e religiose operanti nel territorio.

"Lo scorso 28 febbraio, all'ex Cinema Edison - spiega il presidente della Circoscrizione Massimo Castiglia - abbiamo ascoltato le proposte e le istanze dei cittadini. In particolare ci siamo confrontati sul tema del mercato abusivo che si svolge sette giorni su sette per le strade e i vicoli del quartiere: durante quell'incontro abbiamo presentato, alla presenza dell'assessore alla Cittadinanza Solidale, la delibera che introduceva la sperimentazione del Mercato dell'Usato dell'Albergheria. Dopo 2 anni di assemblee e incontri con residenti, agenti del mercato, istituzioni comunali, aziende partecipate ed esperti operanti nel settore dell'economia informale, il processo di formalizzazione sta entrando nella fase operativa. Perché questo percorso vada a buon fine è necessaria la condivisione delle istituzioni, dei cittadini, dai residenti a chi anima il mercatino. Ci incontriamo per continuare a confrontarci, per discutere dei prossimi passi, per analizzare le criticità fin qui emerse".

Il Consiglio della Prima circoscrizione organizza, una volta al mese presso le piazze e le strade del centro storico, incontri pubblici per discutere e affrontare insieme problematiche e proposte per il rilancio del territorio. La serie di appuntamenti con i cittadini ha il nome di Consiglio in strada.