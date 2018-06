Consiglio, cortocircuito Giunta-maggioranza: ancora tensione sul bilancio consolidato

Ancora un cortocircuito tra la Giunta e la maggioranza che la sostiene in Consiglio comunale. Ieri, durante la trattazione del consolidato, a Sala delle Lapidi è saltata fuori la relazione riservata della cabina di regia che si è occupata della riconciliazione dei disallineamenti. Ad avercela però erano solo due consiglieri d'opposizione: Giulio Tantillo (Forza Italia) e Ugo Forello (M5S), che ne sono venuti in possesso con una semplice richiesta di accesso agli atti.

E dire che il documento, a detta dell'assessore al Bilancio Antonino Gentile, non era ancora disponibile. Gentile però non sarebbe stato informato dal ragioniere generale, che frattanto aveva trasmesso la relazione ai due consiglieri di minoranza. Comunque sia uno smacco per l'intera maggioranza, che avrebbe gradito averla o quanto meno essere avvertita in camera caritatis durante il vertice con il sindaco Leoluca Orlando tenutosi nella mattinata di ieri a villa Niscemi.

La tensione è così nuovamente salita. A scaldare gli animi tra gli orlandiani anche la proposta dell'assessore Gentile di stralciare dal consolidato il debito del Comune nei confronti di Amat e di riportarlo nel previsionale. Dopo una rinuione dei capigruppo e successivo vertice maggioranza (col sindaco presente) si è deciso di accantonare la proposta. Il conto complessivo dei disallineamenti è di 42,5 milioni di euro: sulla carta Rap vanta crediti nei confronti del Comune per 20,4 milioni, Amat 13,5 milioni, Amap 6,7 milioni Sispi 1 milione, Amg 800mila euro e Reset 121mila euro. Sarebbe però emerso che il contensioso tra Amat e Comune sia più alto: tra 13,5 e 20 milioni di euro. Ecco perché l'amministrazione ha pensato di stralciarlo.

Palazzo delle Aquile, che non riconosce l'intera posta reclamata dalle Partecipate, si è affidato alla cabina di regia coordinata dal ragioniere generale. La relazione è adesso nelle mani di tutti i consiglieri, che potranno tirare le somme sulle intenzioni dell'amministrazione. Insomma, la "partita" sul consolidato è ancora aperta. Oggi a Sala delle Lapidi una nuova puntata della "telenovela" che, intoppi permettendo, dovrebbe concludersi giovedì.