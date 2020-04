Randazzo (M5S): "Il Consiglio dica sì alla consulta comunale della bicicletta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il Consiglio comunale dia un ulteriore concreto segnale di cambiamento dopo l’approvazione di un ordine del giorno finalizzato all’incentivazione della mobilità sostenibile e ciclabile approvando in tempi rapidi la proposta di deliberazione per l’Istituzione della Consulta Comunale della bicicletta che giace in consiglio comunale da maggio 2018". Lo dice Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Sala delle Lapidi.

"Diamo alla città - aggiunge Randazzo - uno strumento importante di partecipazione considerato anche l’emergenza Covid-19 e la fase 2 approvando immediatamente un Organismo fondamentale che consentirebbe finalmente di avviare un confronto stabile sulle tematiche della mobilità ciclabile e bicicletta fra amministrazione comunale e cittadini".