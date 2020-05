"Stop alla Ztl fino al 31 luglio", il Consiglio dà l'alt alla Giunta e la maggioranza si spacca

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione, presentata dalle opposizioni, che impegna l'amministrazione a sospendere la Ztl fino al 31 luglio o comunque fino a quando non sarà cessata l'emergenza Coronavirus.

Una presa di posizione politica, che ha trovato sponda in un "pezzo" importante della maggioranza: i due gruppi di Italia Viva infatti hanno votato a favore dell'atto che blocca la reintroduzione della Zona a traffico limitato diurna e notturna (al pari delle strisce blu); mentre Avanti Insieme e Sinistra comune hanno abbandonato l'Aula virtuale. Alla fine, la mozione - primo firmatario Ugo Forello (Oso) - è passata con 25 voti favorevoli e un astenuto (il presidente Totò Orlando).

E' questo il succo della seduta di ieri sera del Consiglio. Una seduta che segna un punto in favore del fronte anti Ztl ma, allo stesso tempo, "brucia" sia all'assessore alla Mobilità Giusto Catania - che ne aveva annunciato la ripartenza il 18 maggio - sia del sindaco Leoluca Orlando, che assieme alla Giuta in un primo momento aveva confermato i provvedimenti antismog, salvo poi fare retromarcia e vincolarne la reintroduzione ai provvedimenti del governo nazionale. Una decisione, quest'ultima, le proteste dei commercianti e delle forze politiche di opposizione e maggioranza.

Sì, della sua stessa maggioranza. Italia Viva su tutti, che adesso con Dario Chinnici tiene a precisare: "La Ztl è una conquista della città e non si torna indietro, ma le forze politiche hanno il dovere di fare i conti con la realtà. La pandemia non è passata, il commercio è in ginocchio, la mobilità pubblica deve essere ripensata e quindi prima di riattivare la Ztl serve un supplemento di riflessione e confronto con residenti e attività commerciali, per giungere a una scelta condivisa. Nel voto d'Aula i gruppi di Italia Viva e di Italia Viva-Sicilia Futura sono stati coerenti con le proprie idee, a differenza di altre forze politiche di maggioranza che invece hanno fatto retromarcia, e non possiamo che augurarci un maggior confronto con gli assessori: questa è l'ennesima dimostrazione che le fughe in avanti servono a poco".

I consiglieri di Avanti insieme, contrari anche loro al riavvio della Ztl, hanno preferito abbandonare l'Aula quando la mozione è stata messa in votazione: "L'amministrazione aveva già garantito che non ci sarebbero state fughe in avanti - dice la capogruppo Valentina Chinnici - ma non troviamo accettabile che il dibattito sulla città in un momento come questo si riduca a Ztl sì e Ztl no".

Esultano le opposizioni. "Dopo un'estenuante seduta durata più di 5 ore, in cui l'assessore Giusto Catania, non ha fatto altro che parlare a vuoto, senza fornire nessun elemento concreto, men che meno una data precisa per la Ztl, è arrivato lo stop" dice Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che poi calca la mano: "Il sindaco aveva già fatto passi indietro, forse consapevole del pasticcio del suo assessore. Non si può più tollerare una simile arroganza istituzionale, farcita come sempre da una grossa dose di incapacità politica. Sono contenta che l'intera opposizione si sia mostrata unita e compatta su un tema che oggi più che mai sarebbe stato un vero e proprio abuso nei confronti dei palermitani. A questo si aggiunge un plauso a quei componenti della maggioranza, che hanno voluto smentire un provvedimento assolutamente ingiusto e inopportuno".

Il gruppo della Lega parla addirittura di "Caporetto dell'assessore Catania e del sindaco Orlando". Quindi rincara la dose: "La mozione è stata approvata anche con voti della maggioranza, che ha quindi sconfessato in maniera netta e inequivocabile l'operato del proprio assessore alla Mobilità. Vince la città, mentre la non-politica dell'assessore Catania perde su tutti i fronti. Poiché riteniamo che Catania non avrà il buonsenso di dimettersi dopo ciò che è successo ieri, la Lega chiede ufficialmente le sue dimissioni. Il suo tempo è finito".

“Con il sì alla mozione - aggiunge Fabrizio Ferrandelli (+Europa) - ha vinto il senso di realtà. Questo voto è stato necessario, al termine di un lungo dibattito sulla mobilità con l’assessore per venire incontro con certezza alle esigenze di mobilità in sicurezza dei cittadini e per sostenere le realtà commerciali e imprenditoriali situate all’interno della Ztl già duramente provate e danneggiate dalle chiusure che si sono protratte per oltre due mesi, e che sarebbero rimaste ulteriormente isolate per la difficoltà dei cittadini di recarsi in centro, utilizzando, in sicurezza, i mezzi di trasporto pubblici".

Per Ugo Forello (Oso), "in questo difficile momento, cittadini hanno bisogno di certezze. E la sospensione fino alla conclusione dell'emergenza Covid della Ztl è oggi una di queste. La mozione sulla mobilità approvata dal Consiglio è un atto di indirizzo rivolto alla Giunta, nell'ottica di una proficua collaborazione che tenga conto del fatto che spetta all'organo consigliare porre in essere atti di pianificazione, anche in situazione di emergenza, in tema di mobilità e Ztl".

"Quest'atto, proposto dall'opposizione in Consiglio, - chiosano Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco (M5S) - incide ancora una volta in modo decisivo e dimostra la nostra massima attenzione e sensibilità per le attività produttive, già duramente provate e danneggiate dalle chiusure di questi mesi".