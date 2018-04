Il regolamento sui mercati generali approda in Consiglio: "Salute e sicurezza le priorità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' finalmente in discussione in Aula consiliare il Regolamento unico mercati generali, la più efficace delle risposte che il Consiglio comunale possa esprimere per rispondere allo stato di indeterminatezza in cui versa il mercato ortofrutticolo". Lo dice il capogruppo di Palermo 2022 a Sala delle Lapidi Antonino Sala.

"Lungi da me - continua - assegnare colpe o individuare colpevoli che si perdono nel tempo. Quello che conta è dare efficaci risposte ad alcuni aspetti che riguardano non soltanto la concorrenza leale, ma anche e soprattutto la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica e dei lavoratori. Inoltre dobbiamo trovare le formule giuste per la nomina dei direttori e le modalità di evidenza pubblica per l’assegnazione dei servizi. La commissione Attività produttive, di cui sono componente, ha già redatto alcuni emendamenti che saranno condivisi in Aula per migliorare il provvedimento - conclude Sala - superandone alcune criticità e aggiornandolo, anche alla luce di eventuali nuove normative di settore emanate successivamente alla prima stesura".