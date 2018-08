Sala delle Lapidi, sindaco nel mirino delle opposizioni: "Si dimetta, 'congeli' gli assessori"

Le opposizioni a Sala delle Lapidi chiedono le dimissioni del sindaco. Orlando - atteso oggi in Consiglio per discutere "della crisi all'interno della maggioranza" e dei "ritardi che hanno portato al commissariamento sul consuntivo" - non si è presentato. C'erano invece l'assessore al Bilancio, Antonino Gentile e quello alle Partecipate, Sergio Marino, assieme al ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile.

Domani il rendiconto 2017 approderà in Giunta per l'approvazione: lo ha confermato l'amministrazione, dando ampie rassicurazioni: "I conti sono in ordine". Di fronte però gli assessori hanno trovato un'opposizione compatta: da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, passando per I Coraggiosi. "Orlando si dimetta, la farsa è finita! - ha detto Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi - Mef, Corte dei conti e commissariamenti della Regione sono la certificazione del disastro dei conti e dell’incapacità gestionale di chi sta portando la città alla deriva. Non sono più credibili né affidabili".

Sulla stessa scia Cesare Mattaliano, capogruppo de "I Coraggiosi" in Consiglio, che ha aggiunto: "L’assenza del sindaco mostra anche la sua strafottenza rispetto alla situazione. Riteniamo che senza delibere e senza guida sia impossibile agire per il bene dei cittadini. L’amministrazione vada a casa e si restituisca la parola ai cittadini. Del resto non è il sindaco della maggioranza dei palermitani, ma per una legge unica nel mondo, di poco più del 40%. Mentre la maggioranza l’ha bocciato già alle urne".

Un attacco politico, come quello che ha sferrato Giulio Tantillo (Forza Italia): "Così non si va avanti. E' meglio che il sindaco metti in aspettativa gli assessori e lavori da solo. Altrimenti dimissioni di massa". Il "congelamento" della Giunta è secondo Tantillo necessario, perché "ogni assessore va per conto suo". Nel merito dei bilanci, il capogruppo azzurro ha chiesto se rispetto al consolidato i disallineamenti sono cresciuti e a quanto ammonta l'anticipo di tesoreria: "Da zero siamo passati a 63 milioni di euro - ha riferito il vicepresidente di Sala delle Lapidi -. Se ci aggiungiamo i 36 milioni che ha chiesto l'Amat e i 20 milioni che non vuole dare, allora si capisce quanto la situazione sia critica".