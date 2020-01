Consiglio, statuti di Amg e Rap adeguati al fotofinish: "Opposizione determinante"

All'ultimo giorno utile, il Consiglio comunale adegua gli statuti di Amg e Rap alle prescrizioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Le modifiche statutarie riguardano il cosiddetto controllo analogo e sono state richieste dall'Anac per legittimare il Comune ad affidare la gestione di un servizio pubblico locale a una società con capitale interamente pubblico.

L'Aula è arrivata al voto al termine di una seduta aperta solo grazie alla presenza dei consiglieri delle minoranze. La maggioranza infatti non aveva i numeri. "La modifica degli statuti è arrivata quasi a tempo scaduto - sottolinea Ugo Forello (Io Oso) - a causa dei ritardi dell'amministrazione. Da un punto di vista politico va sottolineato che la maggioranza non c'era". Gli fa eco Fabirio Ferrandelli (+Europa), che aggiunge: "La maggioranza rischiava di mandare a mollo migliaia di lavoratori e i servizi ai cittadini. Questi atti, così delicati e di vitale importanza, sono stati presentati al fotofinish per il voto in extremis in Consiglio comunale. E nonostante i rischi e i tempi, la maggioranza non aveva i numeri e il sindaco era assente. Se non fosse stato per la nostra prontezza, determinazione e capacità amministrativa tutto sarebbe andato in malora. Vergogna!".

"A volte - conclude Ferrandelli - verrebbe voglia di far saltare tutto, ma ci rendiamo conto che la città appartiene a chi la ama e non a chi la malgoverna. Senza la nostra presenza e il nostro voto decisivo, oggi Palermo sarebbe nella palude". Subito dopo il via libera del Consiglio è arrivato quello dell'assemblea dei soci delle due aziende partecipate, che hanno inviato i nuovi statuti all'Anac. Restano ancora da modificare gli statuti di Amat e Amap. Domani, intanto, l'Aula dovrebbe intervenire sul piano farmacie.