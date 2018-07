Consiglio comunale: la maggioranza diserta la seduta, opposizioni all'attacco

Il capogruppo di Forza Italia, Giulio Tantillo, la definisce "una maggioranza balneare" e invita il sindaco Orlando a "verificare se a Sala delle Lapidi ci siano ancora consiglieri che lo sostengono". Il leader dei Coraggiosi, Fabrizio Ferrandelli, parla di "farsa" e accusa la maggioranza di "voler fare il 'festino' ai palermitani".

L'ennesima seduta deserta in Consiglio comunale - 30 minuti e poi tutti a casa - dà la stura all'opposizione per attaccare a testa bassa. I lavori d'Aula - convocati sul caso società partecipate, sul personale comunale e sulla risposta del sindaco ai rilievi del Mef - si chiudono anzitempo e si trascinano dietro polemiche e stoccate al vetriolo.

"Ci si chiede a questo punto quale siano i motivi per cui i consiglieri comunali, gli assessori e i dirigenti, con la loro assenza, abbiano determinato la chiusura dei lavori. Appare inevitabile un invito al sindaco affinché riferisca in Aula sulla relazione informativa in risposta alla verifica amministrativo-contabile del Mef, sullo stato di salute delle Partecipate e sui provvedimenti da intraprendere per garantire ed assicurare il futuro alle centinaia di famiglie dei lavoratori delle aziende e sui servizi che le stesse debbano rendere alla città".

Così Tantillo, che affonda il bisturi sulle contraddizioni politiche tra Giunta e Consiglio comunale: "Il sindaco - aggiunge - verifichi se esiste ancora una maggioranza. La realtà fotografa lo scollamento dei vari gruppi politici che sostengono fragilmente il primo cittadino. La prossima settimana le minoranze si riuniranno per dar vita ad un’azione comune che possa garantire i lavori d’Aula, il personale comunale, i servizi essenziali per la città".

Rincara la dose Ferrandelli: "Oggi, dopo l’ennesima volta che sindaco e amministrazione hanno disertato il Consiglio, ho proposto alle minoranze di abbandonare l’Aula, constatata anche l’assenza della maggioranza, per non costare alle tasche dei palermitani e porre fine a questa farsa. Dopo settimane di richieste, oggi si sarebbe dovuto tenere il dibattito sulle partecipate del Comune, sui conti che non tornano, sul personale comunale e sui rilievi del Mef. Orlando - conclude Ferrandelli - invece ha preferito dare spettacolo, accendendo luminarie in una città al buio o lanciando l'iniziativa di far partecipare al costo di un euro qualche straniero al Festino, piuttosto che sedersi ai banchi del Consiglio e affrontare i mille problemi di una città alla deriva. Il Festino questa maggioranza lo sta facendo ai palermitani".