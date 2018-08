Due salvagenti in Consiglio, provocazione di Ferrandelli: "Senza manutenzione la città affonda"

"Una città senza manutenzione è destinata ad affondare". Così il leader dei Coraggiosi, Fabrizio Ferrandelli, che in Consiglio comunale ha consegnato due salvagenti a presidente Totò Orlando e al sindaco Leoluca Orlando. Una provocazione per "evidenziare l’ennesima incapacità gestionale di questa amministrazione" dopo gli allagamenti che si sono verificati in città a causa delle piogge.

Dalla metafora alla relatà il passo è breve. "Quali interventi sono stati fatti o anche solo previsti? Quali opere pubbliche e quale manutenzione di caditoie, rete fognaria e canali?" domanda Ferrandelli, che attacca la Giunta Orlando: "Palermo è una città invivibile che si allaga già con le prime piogge. Una città abbandonata, con i bilanci pregiudicati, le aziende allo sbando che non erogano servizi e rischiano il fallimento, gli impianti fognari in tilt".

"Da 35 anni, i vigili del fuoco sono l’unica certezza per i cittadini in difficoltà - conclude il consigliere comunale d'opposizione - nessun intervento strutturale nel piano delle opere pubbliche è stato votato dalla Giunta. Per questo chiederemo che venga bocciato il piano triennale delle opere pubbliche. Non possiamo pensare a nuovi interventi, tra l’altro senza copertura finanziaria, se prima non sistemiamo l’esistente".