Consiglio: Volante lascia "I Coraggiosi" e passa al gruppo Misto, ma all'orizzonte c'è la Lega

Il consigliere comunale Claudio Volante lascia "I Coraggiosi" e passa al gruppo Misto, ma all'orizzonte ci potrebbe essere un approdo alla Lega. "Divergenze politiche con Ferrandelli e Mattaliano" hanno indotto Volante all'addio. L'annuncio in una nota ufficiale inviata al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando.

"Da quando è iniziata la consiliatura, ormai più di un anno, non c'è mai stato un lavoro di squadra - afferma Volante, che di professione fa l’avvocato ed è alla sua prima esperienza a Sala delle Lapidi -. Sia Ferrandelli che Mattaliano sono troppo individualisti. Io ho un modo diverso di interpretare la politica, lo dico con il massimo rispetto. Auguro a Ferrandelli e Mattaliano buon percorso, da adesso in poi ognuno per la sua strada".

Volante per il momento passa al Misto, che diventa così il gruppo più numeroso in Consiglio: a farne parte Mimmo Russo (in quota Fdi) e Giulio Cusumano (Radicali), entrambi ex Palermo 2022; Marianna Caronia, eletta con Per Palermo con Fabrizio; Sabrina Figuccia, eletta in Forza Italia e poi transitata all'Udc; Igor Gelarda, ex M5S, che ha aderito alla Lega. Anche Volante potrebbe passare alla Lega. "Al momento - dice il diretto interessato - non c'è nessun accordo. Ho un'interlocuzione con il centrodestra, la Lega è un'opzione".

Venerdì il commissario della Lega in Sicilia, Stefano Candiani, terrà una conferenza stampa a villa Niscemi con Gelarda durante la quale verrà formalizzata l'adesione dell'ex grillino al Carroccio e sarà presentato il codice etico del partito. A Palermo l'appeal della Lega è in crescita, come dimostra il passaggio di Gelarda e l'interesse di Volante. Presto potrebbero uscire allo scoperto altri consiglieri comunali: circolano infatti i nomi di Sabrina Figuccia (già da tempo) ed Elio Ficarra (nelle ultime ore). E non è escluso che anche "pezzi" della maggioranza possano aderire al partito di Salvini.